شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان، بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ، برعاية الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، أمس الاثنين.

وتوج الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، المتفوقين من خريجي الدفعة الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.

وألقى العقيد علي الهذيلي كلمة الخريجين أشاد فيها بما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة، مشيداً بما تسلحوا به من أحدث النظريات الاستراتيجية والعملياتية والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة.