شكرا لمتابعة خبر عن بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح في محافظة الخرج اليوم، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الأول من العام التدريبي القادم، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في العديد من التخصصات ومنها، تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات الإنتاج ، وذلك من خلال التسجيل عبر

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية ، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.

وأضاف المعهد أن الخريج سيحصل على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري يتراوح من 5300 - 7300 ريال، ومكافأة شهرية تبلغ 3000 ريال أثناء التدريب، إلى جانب توفير السكن والمواصلات للمتدربين.