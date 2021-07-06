شكرا لمتابعة خبر عن شمول ذوي الأسرى بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على شمول ذوي الأسرى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، وذلك فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت والقبول في الجامعات والكليات وتسهيلات النقل.

وتضمن نص القرار إضافة حالة رابعة إلى الحالات الواردة ضمن قراره السابق، المتعلق بضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم.

وتنص الحالة الرابعة على: "كل مَن أُسر من العسكريين في أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على 6 أشهر، ويدخل في ذلك المدنيون الذين يؤسرون في أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن".