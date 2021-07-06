شكرا لمتابعة خبر عن مذكرة تعاون تجمع (البر) بفريق نبض جدة التطوعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد القادر رضوان (صدى):

وقعت جمعية البر بجدة ممثلة بوحدة التطوع مذكرة تعاون مع فريق (نبض جدة) التطوعي.

وجاء توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الجمعية على أداء المسؤولية الاجتماعية ودعم المتطوعين للاضطلاع بأدوارهم في خدمة المجتمع، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة وإثراء الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.

وقد التقت إرادة الطرفين في إطار تبادل المنافع بينهما على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي مع تقديم المزايا والدعم اللوجستي والإعلامي للفرق التطوعية في الفعاليات والمبادرات التطوعية والمجتمعية بما يدعم الأهداف التي يسعى كلا الطرفين الى تحقيقها.

ويأتي توقيع الجمعية على مثل هذه المذكرات حرصاً منها على بلورة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ودعم العمل التطوعي بما يتركه ذلك من أثر مستدام يساهم في تنمية المجتمع عبر تقديم حزمة من الخدمات لمختلف فئاته، لذا كان دعم المتطوعين واستنهاض هممهم واستثمار عطاءاتهم المتنوعة من خلال الشراكات المختلفة يشكل جزءاً من المشروع التنموي الذي رسمت رؤية 2030 معالم خريطته والذي جعل رفع عدد المتطوعين الى مليون متطوع أحد مستهدفاته الرئيسية.