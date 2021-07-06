شكرا لمتابعة خبر عن السيف يشكر الأمير عبدالعزيز بن تركي لإطلاق مبادرة "برنامج فخر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

رفع عبدالرحمن بن سالم السيف - رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة ، عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار " حركية " شكره وتقديره لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، لإطلاق الوزارة مبادرة "برنامج فخر"، الذي يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

وقال السيف إن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من سمو الأمير تركي الفيصل بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وحرصاً منه على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ، وتسخير كافة الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على تخطي المصاعب، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم ، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تحسين جودة الحياة لفئات المجتمع .

وأضاف السيف إن وزارة الرياضة أخذت بزمام المبادرة والتي سيكون لها الأثر على حياة ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم ، وصقل هواياتهم الرياضية، وتحفيزهم للمضي قدما نحو تحقيق نجاحات رياضية متميزة ، ومنحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من قدرات ، إضافة لكون المبادرة تساهم بشكل فعال في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساعدهم على التكيف مع الصعوبات التي يعانون منها

منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم ، وحث الجهات وأفراد المجتمع على دعمهم وتقديم المساندة لهم ، وتعزيز أطر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية نحو فئة عزيزة في المجتمع ، وأن مثل تلك المبادرات البناءة من شأنها تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو ذوي الإعاقة التي ضمنت لهم كافة حقوقهم .