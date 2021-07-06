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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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