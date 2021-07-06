الحصيني عن طقس الثلاثاء: أجواء حارة وأمطار ورياح بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا ومعتدلة آخر الليل، وأمطارًا على المرتفعات الجنوبية، ورياحًا متوسطة على أجزاء من الغربية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحرارة ستكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، متوقعًا أمطارا على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وعلى أجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية، ورياح متوسطة بين الرياض والشرقية.

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