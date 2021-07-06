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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "إن-26" على متنها 27 شخصًا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.
وصرّح متحدث باسم وزارة الطوارئ -وفق "روسيا اليوم"- بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن-26"؛ مضيفًا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ، انطلقوا في عملية البحث.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 09:05 AM
أقلعت في رحلة إلى بلدة في كامتشاتكا ويجري البحث عنهاعلى متنها 27 راكبًا.. فقدان الاتصال بطائرة روسية
أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "إن-26" على متنها 27 شخصًا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.
وصرّح متحدث باسم وزارة الطوارئ -وفق "روسيا اليوم"- بأن ستة من أفراد الطاقم و21 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن-26"؛ مضيفًا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ، انطلقوا في عملية البحث.
، على متنها 27 راكبًا.. فقدان الاتصال بطائرة روسية ،
المصدر : الخليج 365
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