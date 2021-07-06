، مستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يُجري عملية قلب مفتوح بتقنية "الفتح الجراحي المحدود" ،

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أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر بنجاح، عملية قلب مفتوح (بتقنية التدخل الجراحي المحدود) باستخدام المنظار؛ لإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 45 عامًا، كان يشكو من الغثيان وصعوبة التنفس وآلام حادة بالصدر. ذكر ذلك الدكتور فهد مخدوم استشاري طب وجراحة القلب الحاصل على الزمالة الكندية.
وأضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى، تم إخضاعه للفحوصات المخبرية وإجراء أشعة (X-RAYS) على كامل منطقة الصدر، بالإضافة إلى عمل أشعة تلفزيونية على القلب؛ مشيرًا إلى النتائج أثبتت بدقة وجود ارتجاع شديد في الصمام الميترالي؛ الأمر الذي يتطلب سرعة إصلاح هذا الصمام.
وعن الخطة العلاجية المقررة للعلاج قال الدكتور فهد إنه بعد إطلاع الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة القلب والتخدير والعناية المركزة على الفحوصات الطبية ودراستها جيدًا، قرروا ضرورة إجراء عملية عاجلة بالتدخل الجراحي المحدود؛ للحيلولة دون حدوث أية مضاعفات قلبية محتملة.
وعن الجراحة قال الدكتور فهد إن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة وتم فيها عمل فتح صغير (محدود) بجانب الصدر الأيمن باستخدام تقنية المنظار؛ موضحًا أنه تم إصلاح الصمام الميترالي بنجاح وبعدها نقْل المريض للعناية المركزة لمدة يوم واحد؛ وذلك للاطمئنان على مؤشراته الحيوية ومتابعة حالته على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور "مخدوم" أن العملية أجريت بنجاح ولله الحمد؛ مؤكدًا أن المريض خرج من المستشفى بعد 3 أيام وهو بخير، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد اختفت لديه كل الأعراض السابق ذكرها.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 09:01 AM
أنهى خلالها معاناة مريض يبلغ من العمر 45 عامًا كان يشكو من الغثيان وصعوبة التنفسمستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يُجري عملية قلب مفتوح بتقنية "الفتح الجراحي المحدود"
أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر بنجاح، عملية قلب مفتوح (بتقنية التدخل الجراحي المحدود) باستخدام المنظار؛ لإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 45 عامًا، كان يشكو من الغثيان وصعوبة التنفس وآلام حادة بالصدر. ذكر ذلك الدكتور فهد مخدوم استشاري طب وجراحة القلب الحاصل على الزمالة الكندية.
وأضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى، تم إخضاعه للفحوصات المخبرية وإجراء أشعة (X-RAYS) على كامل منطقة الصدر، بالإضافة إلى عمل أشعة تلفزيونية على القلب؛ مشيرًا إلى النتائج أثبتت بدقة وجود ارتجاع شديد في الصمام الميترالي؛ الأمر الذي يتطلب سرعة إصلاح هذا الصمام.
وعن الخطة العلاجية المقررة للعلاج قال الدكتور فهد إنه بعد إطلاع الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة القلب والتخدير والعناية المركزة على الفحوصات الطبية ودراستها جيدًا، قرروا ضرورة إجراء عملية عاجلة بالتدخل الجراحي المحدود؛ للحيلولة دون حدوث أية مضاعفات قلبية محتملة.
وعن الجراحة قال الدكتور فهد إن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة وتم فيها عمل فتح صغير (محدود) بجانب الصدر الأيمن باستخدام تقنية المنظار؛ موضحًا أنه تم إصلاح الصمام الميترالي بنجاح وبعدها نقْل المريض للعناية المركزة لمدة يوم واحد؛ وذلك للاطمئنان على مؤشراته الحيوية ومتابعة حالته على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور "مخدوم" أن العملية أجريت بنجاح ولله الحمد؛ مؤكدًا أن المريض خرج من المستشفى بعد 3 أيام وهو بخير، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد اختفت لديه كل الأعراض السابق ذكرها.
، مستشفى سليمان الحبيب في الخُبر يُجري عملية قلب مفتوح بتقنية "الفتح الجراحي المحدود" ،
المصدر : الخليج 365
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