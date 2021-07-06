تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالسعودية

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، الثلاثاء.



وذلك على مناطق نجران وعسير، وجيزان والباحة ومكة المكرمة، كما توقع المركز نشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.