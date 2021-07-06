تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 215.93 ريال سعودي (57.58 دولار).

وارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 188.94 ريال (50.38 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.95 ريال (43.19 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، في تعاملات الثلاثاء، سجل جرام الذهب عيار 14، نحو 125.96 ريال (33.59 دولار).

وصعد سعر الأوقية في السعودية اليوم الثلاثاء، إلى 6720 ريالا (1792 دولارا).

بينما زاد سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، إلى 1511.53 ريال (403.07 دولار).

ارتفع الذهب أمس الإثنين فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.2 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو/ حزيران عند 1794.86 يوم الجمعة.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.