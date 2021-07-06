تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – حيث تهطل أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, الحجرة, العقيق, المندق, بلجرشي, بني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة، مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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