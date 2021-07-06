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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، متوقعاً -بمشيئة الله- حالة أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 08:18 AM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤيةحالة ماطرة تواعد الباحة و4 من محافظاتها
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، متوقعاً -بمشيئة الله- حالة أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
، حالة ماطرة تواعد الباحة و4 من محافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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