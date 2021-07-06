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حالة ماطرة تواعد الباحة و4 من محافظاتها

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، متوقعاً -بمشيئة الله- حالة أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 08:18 AM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

حالة ماطرة تواعد الباحة و4 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، متوقعاً -بمشيئة الله- حالة أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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