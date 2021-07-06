شكرا لمتابعة خبر عن مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة ابتداء من الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت إدارة مرور منطقة الرياض على سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبوبكر الصديق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال المرور أن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

يذكر أن نظام المرور ينص على ضرورة التزام السائق به ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور، وعلى السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالإشارات الدالة عليه، وعلى المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وتلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة.