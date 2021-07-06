ميسان تستضيف وفدًا من كبار رجال الأعمال «اليوم»

الرياض - محمد عبدالله - تتطلع محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، لزيارة وفد من رجال المال والأعمال والأكاديميين وأعيان المحافظة وعددٍ من الإعلاميين.

وسيقوم الوفد بجولةٍ سياحيةٍ للتعرف على المواقع السياحية والفرص الاستثمارية في المحافظة حيث تبدأ جولتهم بالسحن بمركز بني سعد للتعرف على الفرص الاستثمارية ومزارع العنب النموذجية والمتاحف والآثار، ثمّ الانتقال لمنطقة الحدب والتنزّه في غاباتها ومنتزهاتها الطبيعية والاطلاع على بعض المواقع الاستثمارية، ثم يتجوّل الوفد في أرجاء المحافظة والتعرّف على مزارع الورد بميسان والرمان واللوز بمركز بني مالك والمتاحف الشعبية والمتحف الفلكي بمركز ثقيف، وكذلك زيارة السوق الشعبي بصيادة بني مالك وغيرها من فعاليات البرنامج المعد لهذه الزيارة .

ويختتم الوفد زيارته لمحافظة ميسان بزيارة مركز قيا التابع لمحافظة الطائف ولقاء ببلدية قياء للاطّلاع على الفرص الاستثمارية والوقوف على مشروع أكبر مدينة مائية في العالم .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للرحلة الدكتور عبدالله بن رده الحارثي: المحافظة عيدها عيدان وفرحتها لا تعادلها فرحة، وهي تستقبل هذا الوفد وتظهر اليوم بأجمل زينة وبأبهى منظر، وتحتفي بهذه الزيارة الكريمة زيارة نخبة من رجال المال والأعمال والمثقفين والإعلاميين للمحافظة؛ نرحب بهم بكل رحابة صدر ونعجز عن الكلام عن وصف مشاعرنا تجاه ضيوف المحافظة نفخر بمقدمهم، ونعقد آمالًا عريضة على هذه الزيارة المتوقع لها النجاح، بإذن الله.

وأضاف الحارثي أنَّ الزيارة تأتي في ظل ما تملكه المحافظة من مقومات سياحية وزراعية وفرص استثمارية واقتصادية تضاهي بها أكبر المناطق في بلادنا الغالية بل في العالم، وهي فرصة كبيرة لكل مستثمر أن يجد فرصته في الاستثمار في هذه المحافظة البكر بكافة مراكزها الستة؛ (ميسان وبني سعد والصور بني الحارث وأبو راكة وثقيف وحداد والقريع بني مالك).

وبيَّن الحارثي أنَّ الهدف من هذه الجولة هو استقطاب المستثمرين للمحافظة بهدف الاستماع لهم عن معوقات الاستثمار، موضحًا أنَّ المحافظة لديها الكثير من فرص الاستثمار في مختلف المجالات منها القطاع الصحي والسياحي والترفيهي والصناعي والزراعي والثقافي وغير ذلك، وهذا ما يعلق عليه أهالي محافظة ميسان من أماني وأن ينتج من هذه الزيارة مشروعات استثمارية ضخمة تخدم المحافظة وأهلها والوطن الغالي .