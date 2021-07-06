، "القثامي" يوجّه بتهيئة جميع المسالخ بالطائف لعيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أطلقت الأمانة خدمة "طلب تصريح ذبح مؤقت للمطابخ والمطاعم"

تستعد أمانة محافظة الطائف لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك من خلال تهيئة مسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام، لتكون في جاهزية تامة لكثافة التشغيل خلال الفترة المقبلة، بحيث تستقبل كل أنواع المواشي المحلية والمستوردة وبطاقة عالية لتلبية حاجة الأهالي والتي تزداد خلال هذا الموسم، كذلك خلال أيام ذبح الأضاحي.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها ورد "الخليج 365" أنه جرى دعم المسالخ بأطباء بيطريين وعمالة إضافية لمواكبة الموسم بتوجيه من أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، وضمان انسيابية أعمال الكشف البيطري والذبح والسلخ والتقطيع لمختلف أنواع المواشي من جمال وأبقار وأغنام.

وبيّنت جاهزية المسالخ لاستقبال موسم الحج، وتلبيتها لكل احتياجات الأهالي والمطاعم والمطابخ ومراكز الإعاشة، مع إخضاع جميع المذبوحات للكشف البيطري الدقيق قبل وأثناء وبعد الذبح، بالإضافة إلى الإعدام الكلي والجزئي للمواشي المريضة، وسيكون لذلك دورة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمسالخ من المذبوحات بإذن الله.

وأهابت بالأهالي من مواطنين ومقيمين الذبح داخل المسالخ البلدية، للحفاظ على سلامتهم وإخضاع المذبوحات للكشف البيطري حفاظًا على الصحة العامة، كما أهابت بهم التقيد بالاحترازات الوقائية من حيث ارتداء الكمام وتطبيق التباعد الجسدي أثناء وجودهم بالمسالخ وذلك تطبيقًا للأنظمة ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.

من جهةٍ أخرى، أطلقت أمانة الطائف خدمة "طلب تصريح ذبح مؤقت للمطابخ والمطاعم" لتمكين المطابخ والمطاعم من تقديم خدمة الذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك والمُقدرة بأيام 10 و 11 و 12 و 13، وذلك وفقًا لما ذكرته عبر تغريدة في حسابها على تويتر. على أن يتم منح التصاريح إلكترونيًا من خلال الدخول على

الرابط التالي

‏‪http://tempslay.taifcity.gov.sa

وتهدف الأمانة من هذا التنظيم إلى التخفيف على الأهالي من المواطنين والمقيمين بتوفير أماكن للذبح مُرخصة ونظامية خلال فترة العيد، مهيبةً بهم تجنب مواقع الذبح العشوائي لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، كذلك شددت على تقيدهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيقها وعدم التهاون فيها أثناء وجودهم في تلك الأماكن.