شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ردت وزارة الحج والعمرة على استفسار بشأن، ما إذا كان يستطيع المحرم الذهاب للحج دون ذهاب الحاج الاساسي.

وقالت الوزارة في ردها، إنه لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن الغاء حجز المحرم منفردا.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، كشفت عن إطلاق حملة توعوية متكاملة لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية المعينة على أداء مناسك الحج.