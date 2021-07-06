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"الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع حالة مريض، ظهر في مقطع فيديو، من داخل المستشفى مناشدًا الجهات المسؤولة بتحمل مصاريف علاجه.

وقال المواطن: "منذ أكثر من شهر خضعت لعملية اسنئصال كلى، مع ورم صديدي"، مشيرًا إل أنه لا زال يتلقى العلاج، ويعاني أورام بكتيرية والتهابات ولايستطيع الحركة.

وأضاف: " ليس لدي عمل ثابت ولا استطيع تحمل مصاريفي، وليس معي سوى زوجتي، وجميع التقارير موجودة بالمستشفى".

ومن جانبها تفاعلت وزارة الصحة مع المقطع، وطلبت من ناشره تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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