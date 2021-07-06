شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع حالة مريض، ظهر في مقطع فيديو، من داخل المستشفى مناشدًا الجهات المسؤولة بتحمل مصاريف علاجه.

وقال المواطن: "منذ أكثر من شهر خضعت لعملية اسنئصال كلى، مع ورم صديدي"، مشيرًا إل أنه لا زال يتلقى العلاج، ويعاني أورام بكتيرية والتهابات ولايستطيع الحركة.

وأضاف: " ليس لدي عمل ثابت ولا استطيع تحمل مصاريفي، وليس معي سوى زوجتي، وجميع التقارير موجودة بالمستشفى".

ومن جانبها تفاعلت وزارة الصحة مع المقطع، وطلبت من ناشره تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل.