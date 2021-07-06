أخبار السعودية اليوم.. إعلان تفاصيل استراتيجية النقل.. وعطل يسبب «حادث محايل»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأثنين، حيث شهد وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر افتتاحه المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إلى 494032 حالة بعد تسجيل 1247 إصابة جديدة، فيما سجلت 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7891 حالة، وإلى التفاصيل:

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية

أكد وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الإثنين، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستعزز مكانة السعودية في حركة التجارة العالمية، مضيفًا وأضاف خلال افتتاحه المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أن الاستراتيجية تربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقًا لرؤية 2030.

وزارة الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالسعودية ترتفع لـ18.6 مليون جرعة

ارتفع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 18.6 مليون، من بينها 16.81 مليون جرعة أولى، و1.8 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.37 مليون شخص.

وزارة الصحة: 4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1429 حالة تعاف جديدة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 204 حالات، وسجلت جدة 154 حالة، ومكة المكرمة 110 والطائف 106 حالات.

تطعيم 10 آلاف من أصحاب الإقامة المنتظمة ومجهولي الهوية بالسعودية

أوضحت العربية، أن وزارة الصحة تعمل على إعطاء لقاح كورونا لجميع قاطني السعودية، بمن فيهم أصحاب الإقامة المنتظمة ومجهولي الهوية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تلك الحملات وصل إلى 10 آلاف شخص في مختلف الأحياء السكنية التي يغلب عليها طابع العشوائية.

أكاديمي: أجور مهن سعودية تصل لـ8 آلاف ريال بعد 6 «قرارات توطين»

أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد مكني، أن أجور بعض المهن التي تم توطينها تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال، وذلك بعد إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، مضيفًا أن وزارة الموارد البشرية تستهدف توفير 200 ألف وظيفة بنهاية 2021.

المرور: حادث «شاحنة محايل» سببه عطل بالمكابح.. ووفاة 2 وإصابة آخرين

أكد المرور السعودي، أن سبب حادث الشاحنة في محافظة محايل بمنطقة عسير، سببه عطل في مكابح المركبة، مشيرًا إلى الحادث نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

ضبط «مفحط الطوال».. و«المرور السعودي»: عرّض حياة الآخرين للخطر

أعلن المرور السعودي ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة الطوال بمنطقة جازان، موضحًا أن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة الجمعة

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبوبكر الصديق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وقال المرور أن ذلك تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وزارة الداخلية: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة بعدد من المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لرعيهم 4302 رأس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، فضلًا عن ضبط 26 مواطنًا بحوزتهم 16 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض و10 مخالفين نقلوا الرمال وجرفوا التربة في محافظتي جدة والطائف.

مركز الأرصاد يعلن طقس المصايف بالدرجة المئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية، وسجلت السودة 25 درجة، وباللحمر 30، وباللسمر والباحة والنماص 31 درجة مئوية لكل منهم، فيما سجلت تنومة 32 درجة وجبال فيفا 33 وبلجرشي 33، والطائف والهدا 34 درجة مئوية لكل منهما.

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