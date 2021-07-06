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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الفلبين في ضحايا الطائرة العسكرية

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطُّم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإنَّنا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألَم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحرَّ التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أيَّ مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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