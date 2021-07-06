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وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان

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شكرا لقرائتكم وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان

بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، أمس الاثنين، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان، بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ.

تكريم المتفوقين:

ثم كرم سمو الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، المتفوقين من خريجي الدفعة الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.

وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365 وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365 وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365 وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365 وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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