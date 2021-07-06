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شكرا لقرائتكم وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان
بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
رعى الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، أمس الاثنين، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان، بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ.
تكريم المتفوقين:
ثم كرم سمو الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، المتفوقين من خريجي الدفعة الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.
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