وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، أمس الاثنين، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان، بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ.

تكريم المتفوقين:

ثم كرم سمو الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، المتفوقين من خريجي الدفعة الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.



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