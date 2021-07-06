شكرا لقرائتكم خبر عن .. و1000 سلة إيوائية لمتضرري فيضانات ولاية الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1,000 سلة غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها أكثر من 6,000 شخص.

واستهدف التوزيع محلية كرري بـ 700 سلة، استفاد منها 4,290 فردًا، ومحلية بحري بـ 300 سلة استفاد منها 1,800 فرد.

وتأتي المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة، والوقوف معها في مختلف الظروف.