شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، التي تنطلق اليوم، ضمن جهودها لمواصلة تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة، يُعنى المنتدى بأهداف التنمية المستدامة، ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطط تحقيقها عام 2030، وسيقام المنتدى هذا العام افتراضيًا تحت عنوان «التعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا »، وتستمر أعماله لمدة 9 أيام.

وسيمثل وفد المملكة المشارك عددٌ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الأبحاث، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وسيرأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، كما سيمثل الوزير رئاسة المنتدى العربي للتنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وستتطرّق مشاركة المملكة إلى جهودها المحلية في مواجهة جائحة كورونا، عبر الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشارها، وعلى الصعيد الاقتصادي ستتطرق المملكة إلى مبادراتها خلال الجائحة لتخفيف أثرها المالي والاقتصادي، وفي المجال البيئي بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

ومن خلال فعاليات المنتدى سيسلّط وفد المملكة الضوء على خارطة الطريق التي وُضِعت بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستشارك بعض الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في الفعاليات الجانبية في مجالات الاقتصاد الكربوني الدائري، وبرامج تنمية وإعمار الدول، والتحول الرقمي، والتعاون الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

وتؤكد المملكة مجددًا التزامها بتحقيق أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والتي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى مواصلة التعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.