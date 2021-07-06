شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: تضافر الجهود لخدمة الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، منوهًا إلى أن الله سبحانه خصّ هذه البلاد بخدمة الحجيج والمعتمرين وهو شرفٌ لا يضاهيه شرف، مقدمًا شكره لكافة القطاعات العاملة وحاثًا الجميع على تقديم أفضل الخدمات للحجيج.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بجدة، والذي تخلله استعراض لخطط الجهات خلال موسم حج العام الحالي 1442هـ، وجاهزية المرافق واكتمال منظومة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

وناقشت اللجنة جاهزية مرافق وخدمات مراكز التجمع والاستقبال الأربعة على مداخل مكة المكرمة ومحطات النقل الداخلية المخصصة لنقل الحجاج إلى المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب العرض الذي قدمته وزارة الحج والعمرة، فإن عدد الحجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام 60 ألف حاج من المقيمين يمثلون 120 جنسية والمواطنين من داخل المملكة، حيث تجاوز إجمالي الطلبات على المسار الإلكتروني لحجاج أكثر من 558 ألف طلب ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام.

وأوضح العرض أن حج هذا العام سوف يتم خلاله استخدام بطاقة الحج الذكية «بطاقة شعائر» لكافة الحجاج والعاملين والتي ترتبط بكافة الخدمات التي يمكن تقديمها للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، كما تسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، وتوقيت الحشود وإدارتها، والمرافق المختلفة، وفي جانب النقل تم توفير 3000 حافلة؛ إذ ستنقل كل حافلة 20 حاجًا، ويرافقهم قائد ومرشد معين لكل مجموعة «20» حاجًا لتوعيتهم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وفي جانب الإسكان والإعاشة تمت مراعاة أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج، حيث سيتم تقديم الوجبات مسبقة التحضير في حج هذا العام والتي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن الغذائي.