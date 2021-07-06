شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف بلاغ للهلال الأحمر بحائل في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ‏ما يقارب ‏‏44.569 ‏مكالمة سجل من خلالها 7317 بلاغًا ‏خلال النصف الأول من عام 2021م.‏ ‏

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل محمد الطيار ‏أن الحالات ‏تنوعت بين حوادث وحالات مرضية مختلفة، وبلغ عدد الحالات التي ‏جرى التعامل ‏معها 7850 حالة، حيث نقلت الفرق الإسعافية 5020، فيما تمت معالجة ‏‏2671 حالة في ‏الموقع لا تستدعي النقل للمستشفى، كما بلغ عدد الوفيات 159.‏

وأكد الطيار أن غرفة العمليات جاهزة -بمشيئة الله- لاستقبال أي بلاغ عن وجود ‏مرضى أو ‏مصابين على الرقم 997 أو من خلال رفع البلاغ عن طريق تطبيق ‏‏«أسعفني».