شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف طلب قبول إلكتروني بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جامعة جازان خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، بعد فتح بوابة القبول أمس الأول، حيث تمتد مدة التقديم حتى الجمعة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، حرص الجامعة على تسخير الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية كافة للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

من جهته؛ أوضح عميد القبول والتسجيل د. أحمد فقيهي، أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات وصولًا لإعلان النتائج، مبينًا احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب التالية: 30 % للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و30 % لاختبار القدرات العامة، و40 % للاختبار التحصيلي، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة 40 % للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و60 % لاختبار القدرات، فيما تُعلن نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية.