شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر العاصمة المقدسة عضوا بـ«التجمع الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة على عضوية التجمع الخليجي للمختبرات الأول على مستوى أمانات المملكة، وذلك في إطار جهود الأمانة لرفع كفاءة وقدرات مختبراتها، وتحسين أدائها والمنافسة عبر تأهيل مواردها البشرية وتجهيزاتها وإجراءات عملها واعتمادها تحت مظلة التجمع الخليجي للمختبرات.

وأوضح مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة خالد الذبياني، أن العضوية تمثل أهمية في الربط التكاملي بين مختبرات المملكة ودول مجلس التعاون، والمشاركة في الرؤى والقياسات وتبادل الأفكار وتوحيد الإجراءات في التحاليل، ومقارنة النتائج بين أعضاء التجمع، لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان في المختبرات.

وبيَّن أن مختبر السلامة الغذائية بالعاصمة المقدسة يقوم بتحليل ما يزيد على 20 ألف عينة على مدار العام، وهي النسبة الأعلى لأعداد العينات المفحوصة على مستوى مختبرات الأمانات في المملكة، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية والمياه المتداولة بنطاق العاصمة المقدسة، مؤكدًا الدور الحيوي للمختبر في المحافظة على الصحة العامة للمستهلكين والوقاية من الأمراض والمخاطر الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن مختبر السلامة الغذائية يقوم بتحليل عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات (ميكروبية، فيزيائية، كيميائية) وفق المواصفات والمقاييس السعودية، كما يسعى مختبر الأمانة من خلال عمليات التحليل والفحص والاختبار إلى إعطاء نتائج معملية تحليلية صحيحة ودقيقة موثوق فيها، وذلك من خلال كفاءة العاملين داخل المعامل والمختبرات، وكفاءة أداء العملية التحليلية المتبعة داخل منظومة المختبر.