شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 حافلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام، بواسطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية.

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة، وتلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجًا في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد، وتوزيع الحافلات بحسب اللون «الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق» على أربعة مسارات، كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج.

وأوضحت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آليًا من خلال غرفة القيادة والسيطرة وقياس مؤشرات الأداء.