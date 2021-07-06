شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون مستفيد من خدمات «تأكد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز تأكد في المنطقة الشرقية خدماته لـ 1.523.424 مستفيدًا، حتى الآن. وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم خالطوا مصابين، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس « كورونا » من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتساعد مراكز «تأكد» في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، في معرفة مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.