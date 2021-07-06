شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للدراسة.. تحصين 94 % من منسوبي تعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية عن تلقي 1692 موظفا وموظفة جرعات لقاح كورونا إضافة إلى 2133 موظفا وموظفة بمكاتب التعليم وأكثر من 31 ألف معلم ومعلمة بنسبة وصلت لـ 94 %.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أنه جرى تكثيف البرامج الموجهة للطلاب والطالبات من الفئة العمرية المستهدفة بحملات التطعيم من 12 - 18 عاما للوصول إلى تطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة خلال الفترة المقبلة ضد فيروس كورونا المستجد.

تطعيم الطلبة

وأضاف إن إدارة التعليم وفرت كل سبل الدعم مع المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة ومراكز لقاحات كورونا، المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة لحصول جميع الطلاب والطالبات على اللقاح، مشيرا إلى أن عدد الطلاب يصل لـ 258.957 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما.

وأفاد «الباحص» بأن مؤشرات الإقبال على التطعيم عالية جدا مما يؤكد وعي المجتمع والمعلمين والمعلمات وحرص الطلاب والطالبات على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة المجتمع، مشيرا إلى أن إدارة التعليم نفذت حملات لمساندة المعلمين والمعلمات لتلقي جرعات التطعيم سواء عبر مراكز اللقاحات أو من خلال البرامج المشتركة مع الشئون الصحية بتطعيم الموظفين والموظفات.

مواعيد المراكزإلى ذلك، أوضح تجمع الشرقية الصحي، أنه يجري تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة في 18 مركزا موزعة على «الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف، رأس تنورة، سلوى، الرفيعة، القرية العليا، الخفجي، بقيق، عريعرة، الصرار، مليجة، النعيرية»، لضمان تقديم الخدمة لجميع المستفيدين بالمنطقة. ومواعيد العمل الحالية والخاصة بمراكز اللقاح تبدأ من 9 صباحا إلى 11 مساء على مدار الأسبوع في الصالة الخضراء بالدمام، ومن 8 صباحا إلى 8 مساء على مدار الأسبوع في مركز اللقاح بمستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف، ومن 8 صباحا إلى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس بمراكز ابن الهيثم في رأس تنورة، ومبنى البلدية بالصناعية الجديدة في بقيق، والقاعة الترفيهية في مستشفى الخفجي العام، وقاعة المجلس البلدي في الصرار، ومن الساعة 8 صباحا إلى 3 عصرا من الأحد إلى الخميس في مركز صحي كورنيش الخبر، ومركز اللقاح في قاعة الاحتفالات بالنعيرية، ومن الساعة 8 صباحا إلى 12 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس بالمركز الترفيهي في مستشفى الجبيل العام.

مستجدات الفيروسوأعلنت وزارة الصحة، أمس، إحصائية مستجدات فيروس كورونا، ، تضمنت تسجيل 1247 إصابة مؤكدة، وتعافي 1429 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11773 حالة، منها 1350 حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 494032 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 474368 حالة. وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل 15 حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد حالات الوفاة في المملكة إلى 7891 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الفيروس.