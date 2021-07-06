شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مولدات تعمل آليا حال انقطاع كهرباء المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي بمحطة كدي الاحتياطية، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة «ATS».

وأضاف إنه للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام فقد أجرت الرئاسة تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأردف «السلمي» أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوافر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار UPS، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء.

وقال: إن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع إذ يصل عددها إلى 8 مولدات، تبعد 3.5 كيلو متر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية MV1، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.