محمد بن لبده وكيلاً لإمارة الحدود الشمالية والجريس وكيلاً بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

علمت “متابعات الخليج 365”، من مصادرها عن موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على التمديد لوكيل إمارة منطقة عسير محمد بن لبده لمدة عام بعد بلوغه السن النظامية للتقاعد، وتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة الحدود الشمالية.

كما صدر تعيين محمد بن سلطان جريس وكيلاً لإمارة منطقة عسير بالمرتبة الخامسة عشرة، حيث سبق أن شغل منصب وكل إمارة منطقة الحدود الشمالية ومدير عام مكتب الرئيس العام لرعاية الشباب سابقًا.

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