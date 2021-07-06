آل مفرح نائبًا لرئيس نادي أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

عقد مجلس إدارة نادي أبها اجتماعه الأول، وقدم المجلس شكره للإدارة السابقة على ما بذلوا من جهد خلال الأربع سنوات الماضية.

تعيين آل مفرح رئيسًا للنادي:

كما قدم المجلس شكره لأعضاء الجمعية العمومية الذهبيين والعاديين، وقرر المجلس تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد آل مفرح نائبًا لرئيس النادي، متمنين له كل التوفيق.



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