- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم آل مفرح نائبًا لرئيس نادي أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
آل مفرح نائبًا لرئيس نادي أبها
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
عقد مجلس إدارة نادي أبها اجتماعه الأول، وقدم المجلس شكره للإدارة السابقة على ما بذلوا من جهد خلال الأربع سنوات الماضية.
تعيين آل مفرح رئيسًا للنادي:
كما قدم المجلس شكره لأعضاء الجمعية العمومية الذهبيين والعاديين، وقرر المجلس تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد آل مفرح نائبًا لرئيس النادي، متمنين له كل التوفيق.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار