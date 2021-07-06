، القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 02:02 AMالقيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
، القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ،
المصدر : الخليج 365
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