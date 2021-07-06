، وزير الأوقاف المصري يجهش بالبكاء خلال زيارته الروضة الشريفة بالحرم النبوي ،

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تأثر وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته الروضة الشريفة بالحرم النبوي، والسلام على النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، وسأل الله أن يجمعه بالرسول الكريم، وأن يحشره تحت زمرته، وأن لا يُحرم كل من سأل زيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم من فضله وإحسانه.
وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع فيديو لوزير الأوقاف المصري خلال زيارته المسجد النبوي ضمن برنامج زيارته المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدين في مجال الشؤون الإسلامية.
وفي التفاصيل، زار الوزير "جمعة" المسجد النبوي، وقَدِم للسلام للرسول الكريم وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، وقال وهو متأثرًا باكيًا من عِظَم الموقف وهيبة المكان: "نشهد أنك بلَّغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة". كما أستذكر أبياتًا لشاعر الرسول "حسان بن ثابت"، كان يتأثر بها كثيرًا حينما يقرؤها كثيرًا، وهنا عاش تفاصيلها.
وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهما بالحرمين الشريفين، وأن يديم الأمن والأمان على مصر والسعودية وجميع بلاد المسلمين.
واستمع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لشرح وافٍ عن الخدمات والمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي في عهد الدولة السعودية، كما تعرَّف على الحجرات الشريفة، وقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مقدمًا الشكر للعاملين كافة بالمسجد النبوي على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 01:53 AM
خلال زيارته المملكة لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدَيْن في الشؤون الإسلاميةوزير الأوقاف المصري يجهش بالبكاء خلال زيارته الروضة الشريفة بالحرم النبوي
تأثر وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته الروضة الشريفة بالحرم النبوي، والسلام على النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، وسأل الله أن يجمعه بالرسول الكريم، وأن يحشره تحت زمرته، وأن لا يُحرم كل من سأل زيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم من فضله وإحسانه.
وتفصيلاً، جاء ذلك في مقطع فيديو لوزير الأوقاف المصري خلال زيارته المسجد النبوي ضمن برنامج زيارته المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدين في مجال الشؤون الإسلامية.
وفي التفاصيل، زار الوزير "جمعة" المسجد النبوي، وقَدِم للسلام للرسول الكريم وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، وقال وهو متأثرًا باكيًا من عِظَم الموقف وهيبة المكان: "نشهد أنك بلَّغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة". كما أستذكر أبياتًا لشاعر الرسول "حسان بن ثابت"، كان يتأثر بها كثيرًا حينما يقرؤها كثيرًا، وهنا عاش تفاصيلها.
وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهما بالحرمين الشريفين، وأن يديم الأمن والأمان على مصر والسعودية وجميع بلاد المسلمين.
واستمع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لشرح وافٍ عن الخدمات والمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي في عهد الدولة السعودية، كما تعرَّف على الحجرات الشريفة، وقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مقدمًا الشكر للعاملين كافة بالمسجد النبوي على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي.
، وزير الأوقاف المصري يجهش بالبكاء خلال زيارته الروضة الشريفة بالحرم النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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