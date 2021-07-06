شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا"،الاثنين، عن إتاحة الحجز لموعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد لفئة 40 سنة.

وأوضح التطبيق أنه من فئة 40 سنة "هجري" وأكثر يمكن الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا، مشيرا إلى أن من يحق له الحجز هو الذي انطبقت عليه اشتراطات وزارة الصحة في الحصول على الجرعة الثانية.

وفيما يلي الخطوات المتبعة للحجز:

-التوجه إلى الخدمات -لقاح كورونا

-تحديد الاسم

-تعديل الموعد

-اختيار مركز التطعيم

-اختيار اليوم والوقت

- اختيار نعم لتأكيد تحديث الموعد