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طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا"،الاثنين، عن إتاحة الحجز لموعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح المستجد لفئة 40 سنة.

وأوضح التطبيق أنه من فئة 40 سنة "هجري" وأكثر يمكن الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا، مشيرا إلى أن من يحق له الحجز هو الذي انطبقت عليه اشتراطات وزارة الصحة في الحصول على الجرعة الثانية.

وفيما يلي الخطوات المتبعة للحجز:

-التوجه إلى الخدمات -لقاح كورونا

-تحديد الاسم

-تعديل الموعد

-اختيار مركز التطعيم

-اختيار اليوم والوقت

- اختيار نعم لتأكيد تحديث الموعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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