مسؤول بالصحة: لقاحات كورونا تقلل العدوى 50% بين المخالطين بالمنازل

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن لقاحات كورونا تقلل فرص انتقال العدوى بين المخالطين المنزليين بنحو ٥٠٪.

وقال «عسيري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه بالإضافة إلى الحماية الشخصية شبة الكاملة من المرض الشديد، أظهرت دراسة أجريت في أوج الموجة الثانية، إن لقاحات كوفيد تقلل فرص انتقال العدوى بين المخالطين المنزليين بنحو ٥٠٪.

وأظهرت دراسة أجريت في أوج الموجة الثانية أن لقاحات كوفيد تقلل فرص انتقال العدوى بين المخالطين المنزليين بنحو ٥٠٪.

وكانت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة الإنجليزية كشفت أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال انتقال فيروس كورونا بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا بين قاطني منزل واحد حيث يكون خطر العدوى مرتفعًا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح أقل عرضة بنسبة 38 في المئة إلى 49 في المائة من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم.