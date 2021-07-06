«النيابة العامة»: إيواء المتسللين ينتهي بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - حذرت النيابة العامة، من إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن وتصل عقوبتها للسجن 5 أعوام أو غرامة تصل لمليون ريال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يحظر إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم أو تشغليهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وتُعد هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة».

سجن وغرامة تصل لمليون ريال

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة تشمل: «غرامة 500 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة».

وذكرت أن العقوبة تشمل كذلك مصادرة الوسيلة التي تم نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

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