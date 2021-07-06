وزارة الداخلية: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة بعدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، إن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لرعيهم 4302 رأس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، فضلًا عن ضبط 26 مواطنًا بحوزتهم 16 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض و10 مخالفين نقلوا الرمال وجرفوا التربة في محافظتي جدة والطائف.

وتابعت، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

كان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، حث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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