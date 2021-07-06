المخاطر البيئية وخدمات النقل ضمن مقترحات أبحاث الحج

حدد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى 34 مقترحًا بحثيًا لموسم حج هذا العام، وأوضح عميد المعهد الدكتور تركي العمرو لـ«دوت الخليج» أن المقترحات تضمنت 5 أقسام تمثلت في البحوث البيئية والصحية وقسم العمرانية والهندسية والمعلومات والخدمات العلمية والبحوث الإدارية والإنسانية والبحوث والشؤون الإعلامية، وشملت موضوعات أبرزها تأثير الرذاذ المائي لتلطيف الهواء في انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج والمعتمرين، والتقييم الجيوبيئي لبعض المخاطر البيئية بالمشاعر المقدسة، فضلًا عن قياس مؤشرات الأداء لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، ودراسة تقييم خدمات النقل العام أيام التشريق بين المشاعر المقدسة والحرام. 34 مقترحا بحثيا 01 مؤشرات الإشعاع الشمسي بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 02 المؤشرات المناخية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 03 تطور لقاحات كوفيد19 وأثرها على الحشود. 04 تقييم الأثر الصحي لتلوث الهواء على الأمراض التنفسية. 05 النمذجة الهيدرولوجية لتقييم مخاطر السيول الفجائية بالمدينة المنورة. 06 دراسة تواجد طيور الحدأة السوداء والحيوانات الضالة بمدينة مكة المكرمة. 07 تقييم البروتوكولات الوقائية الصحية لفنادق مكة المكرمة. 08 التقييم الجيوبيئي لمردم الكعكية بجنوب غرب مكة المكرمة. 09 تأثير الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا على نوعية الهواء بمكة المكرمة. 10 تقييم المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية شمال شرق المدينة المنورة. 11 التقييم الهيدروجيوفيزيائي لخزانات المياه الجوفية شمال شرق مكة المكرمة. 12 التقييم الجيوبيئي لبعض المخاطر البيئية بالمشاعر المقدسة. 13 تأثير الرذاذ المائي لتلطيف الهواء في انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج والمعتمرين. 14 أثر التدابير الاحترازية خلال جائحة كورونا على نمط الاستهلاك الغذائي 15 الملاءمة الجيومعلوماتية لإقامة محطات الطاقة الشمسية بمكة المكرمة والمشاعر. 16 تأثير المتغيرات الديموجرافية والحيوية على توزيع وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة. 17 تقييم الإجراءات الاحترازية في مراكز نقل المعتمرين والمصلين إلى الحرم المكي خلال شهر رمضان 1442. 18 قياس مؤشرات الأداء لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. 19 دليل الجودة البيئية والصحية للحد من نقل العدوى في المرافق الخدمية. 20 دراسة تقييم خدمات النقل العام أيام التشريق بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام. 21 جدوى استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مشعر عرفات. 22 تطوير جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من ضيوف الرحمن في مشعر منى. 23 دراسة الوضع الراهن لشارع إبراهيم الخليل من منظور الأمن والسلامة. 24 ملاءمة إسكان ضيوف الرحمن بمدينة مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة. 25 قاعدة معلومات وبناء سجل تاريخي للمدينة المنورة. 26 قاعدة معلومات وبناء سجل تاريخي عن الحج والعمرة والزيارة الاستثنائي. 27 تصميم ونمذجة مسارات التنقل في باقات الحج في ظل جائحة كوفيد19. 28 التقنيات وتطبيقاتها في منظومة الحج والعمرة. 29 مقترح لجدولة تفويج الحجاج وفق رخص المذاهب الفقهية باستخدام الذكاء الاصطناعي. 30 الاستجابات العاطفية لضيوف الرحمن عند السلام على الحجر الأسود بين الواقع الحقيقي والافتراضي. 31 الأحوال المعيشية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الجالية البرماوية بمكة المكرمة. 32 دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد الوجهات السياحية للحجاج والمعتمرين. 33 فعالية اللوحات والشاشات الإرشادية في توعية الحجاج بمشعر مزدلفة. 34 احتياجات ضيفات الرحمن داخل الحرم المكي في موسميّ الحجّ والعمرة خلال جائحة كورونا.



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