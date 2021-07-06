جاهزية كهرباء المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بتجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS)). وأضاف السلمي: أجرت الرئاسة تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي عند الانقطاع لمدة 30 دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام. وأردف بأن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام تهدف إلى الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، إذ تتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء.



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