إجراءات لتنظيم الحشود بالمسجد النبوي

عناية واهتمام
وتُعنى إدارة شؤون المصاحف في المسجد النبوي، بالتعاون مع بقية الإدارات العاملة في المسجد النبوي، بأكثر من «129» عاملا مختصا بنظافة وصيانة الدواليب بشكل يومي والعناية والاهتمام بها، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما قامت الإدارة بتوفير 1504 مصاحف عادية، و192 مصحفا بخط النسخ باللغة الأوردية، و96 مصحفا جوامعيا كبيرا بالإضافة لثلاثين كتابا للتفسير الميسر، من طباعة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف.
الزيارة والصلاة
ويعد وجود الدواليب النحاسية الفاصلة، جزءا من إجراءات التنظيم المتبع لخدمة الزوار والمصلين، بحيث تمكنهم من الدخول إلى الحرم القديم من باب السلام، بعد حجز موعد عبر تطبيق اعتمرنا للصلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم الخروج من باب البقيع رقم «41» وللصلاة بالروضة الشريفة الدخول من باب النساء رقم «29» بعد حجز موعد لذلك أيضا، وأداء الصلاة ومن ثم الخروج من باب جبريل رقم «41».
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