مشاريع تطويرية في المشاعر

نفذت شركة كدانة للتنمية والتطوير عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للاستفادة منها وتشغيلها في موسم الحج، وتشمل مشروع تنفيذ مخيم نموذجي على مساحة 3800م2 بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة، وكذلك إنشاء 7 مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى.

وأشارت «كدانة» إلى أن نسبة استخدام من20 -30 حاج لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعتبر هذه الحزمة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى والتي تم تحديدها بناء على عدة معايير من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية والأخذ بكثافات الحجاج.