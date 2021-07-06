تطويق أكبر مدينة خيام بالعالم وتجهيزها للموسم

ويأتي هذا الإجراء للتشديد في تطبيق الاحترازات الوقائية للعام الثاني في ظل انتشار جائحة كورونا مما ترتب على الجهات المعنية بخدمة الحجيج قصر حجاج هذا العام على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.
ورصدت «دوت الخليج» استعداد الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة هذه الأيام بعمل التحسينات والترتيبات النهائية لاستقبال ضيوف الرحمن بالترميمات وتهيئة الأبراج والمخيمات والمواقع بأبهى صورة وتسير الأعمال في هذا الوقت على مدار الساعة، حيث تم تجنيد كافة الطاقات الآلية والبشرية ووضع الخطط ورصدها لإدارة الحج على أكمل وجه ليكون حج هذا العام مثاليًا واستثنائيًا كحج العام الفائت.
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