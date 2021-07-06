وفاة 2 وإصابة آخرين في تصادم شاحنة محايل

وباشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر الحادث وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الألمعي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم، وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وتبين وجود حالتي وفاة وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى محايل العام.
وقال يحيى آل زايد أحد الناجين من الحادث: كنت على موعد مع أحد الزملاء في محايل ووقفت عند إشارة الضرس، وفجأة سمعت صوت دوي مرتفع حيث اصطدمت تريلا بعدد من السيارات المجاورة، ولحقت بسيارتي أضرار بسيطة، داعيا سائقي التريلات إلى التمهل خاصة وسط الأحياء السكنية.
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