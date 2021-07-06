386 مبسطا للجائلين والأولوية لمن يصل أولا

خصصت أمانة الرياض 386 مبسطا للباعة الجائلين السعوديين، موزعة على 15 موقعا في أحياء متفرقة بالمدينة، البعض منها تتوفر فيها كافة الخدمات للحد من انتشار الباعة في الطرقات والشوارع الرئيسية وحمايتهم من مخاطر الحوادث، وأكدت الأمانة لـ«دوت الخليج» العمل على إصدار العديد من التنظيمات، التي تسهم في توفير بيئة مناسبة للبيع في الأماكن العامة، مع مراعاة أولوية المواطنين في الاستفادة منها، وسيتم الإعلان عنها في حينه.

المساواة بين الجميع

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة الدكتور علي الرويلي، أن الفرق الميدانية تعمل على فترتين صباحية ومسائية، لتنظيم دخول المركبات وخروجها في المواقع المخصصة للباعة، وتدرس الأمانة إمكانية توفير المزيد من مواقف السيارات في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف أن الأماكن متاحة مجانًا للباعة لجميع المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وعدم التمييز بينهم رأت الأمانة بأن الأنسب إتاحتها لمن يأتي أولاً، وهو إجراء يحقق المساواة بين الجميع في الفرص المتاحة.

أنظمة العمل

وأشار الرويلي إلى أن النسبة الأكبر من الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية، لذلك تكثف أمانة منطقة الرياض جولاتها الميدانية لضبطهم ومصادرة المواد المعروضة، كونهم مخالفين لأنظمة العمل، ويقدمون بضائع وأغذية مجهولة المصدر تشكل خطرًا على السكان.

وشدد على أن الفكرة من هذه المباسط، هي توفير مواقع للباعة السعوديين فقط، وتعمل من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، وهي ليست مخصصة لأحد، مع وجود بعض المواقع التي تتوفر بها دورات مياه، لوجودها ضمن مرفق للأمانة.

جولة "دوت الخليج"

وفي جولة قامت بها «دوت الخليج» على موقع في شرق الرياض، لأحد المباسط المجهزة من قبل الأمانة، لوحظ عدم تنظيم للموقع من ناحية البسطات ومواقف السيارات، حيث اشتكى الباعة من العشوائية في المباسط المخصصة للبيع، والموقع غير مناسب للزبائن لإيقاف السيارة.

وفي موقع آخر غرب الرياض كان هناك مشهد واضح من قبل بعض الباعة، أنهم قد استولوا على البسطات الممنوحة من الأمانة لجميع الفئات، حيث تم حجز الموقع بشكل دائم ووضع الإنارة، وهذا الأمر مناف لشروط البلدية، وتكمن المشكلة كل صباح على حجز البسطة، لأن الأولوية لمن يأتي أولاً.

الشروط الخاصة للباعة

المباسط مخصصة للباعة الجائلين السعوديين فقط ويمنع تشغيل الأجانب

يبدأ العمل في الموقع يومياً من بعد صلاة الفجر وحتى أذان المغرب

عدم تخصيص أي موقف «موقع» لشخص بعينه والأولوية لمن حضر أولاً

يتم عرض البضاعة على الطاولة المخصصة داخل المظلة

يمنع ترك البضاعة أو أي أغراض تخص الباعة في الموقع، بعد انتهاء العمل اليومي والمحافظة على نظافة الموقع

يمنع قيام البائع بوضع مظلات أو سواتر تشوه المنظر العام، وعدم توصيل أي أسلاك كهربائية أو وضع أي إنارة داخل الموقع أو إحداثيات أخرى

في حال وجود أي ملاحظة يتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين