تعليم الفتيات صيانة الجوالات

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام، نادي لباب للفتيات، وقال الأمين العام للجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة، سمير بن عبد العزيز العفيصان، إن نادي لباب يهدف إلى استثمار أوقات فتيات الأسر المستفيدة من الجمعية، فيما يعود بالنفع عليهن عبر إكسابهن مهارات عملية وحياتية جديدة، تسهم في تنميتهن وتنمية أسرهن، مبينا أن الفتيات يكتسبن من خلال المشاركة في نادي لباب مهارة صيانة الجوالات، من خلال ورش عمل تعرفهن بماديات الهاتف الذكي وآليات التعامل مع الهارد وير والسوفت وير، وطرق التعامل مع مختلف أنظمة تشغيل الهاتف.



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