120 موثقة أنجزن 16 ألف عملية في 6 أشهر

كشفت وزارة العدل عن تقديم الموثقات المعتمدات لديها، أكثر من 16500 عملية توثيق، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، بارتفاع بلغ 266% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد إجراء نحو 4500 عملية.

إصدار وفسخ

وأوضحت الوزارة أن الموثقات اللاتي يصل عددهن إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت الوزارة أن الخدمات التي يقدمنها تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري.

خدمة المستفيدين

وأشارت وزارة العدل إلى أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

يذكر أن تمكين وزارة العدل للمرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، أسهم في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، لا سيما مع تقديم الموثقات خدماتهن في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.