120 موثقة أنجزن 16 ألف عملية في 6 أشهر

إصدار وفسخ
وأوضحت الوزارة أن الموثقات اللاتي يصل عددهن إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وبينت الوزارة أن الخدمات التي يقدمنها تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري.
خدمة المستفيدين
وأشارت وزارة العدل إلى أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
يذكر أن تمكين وزارة العدل للمرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، أسهم في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، لا سيما مع تقديم الموثقات خدماتهن في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.
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