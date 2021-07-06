تصريح الترفيه يوقف مهرجان نجران

أوقفت الجهات المعنية مهرجان نجران المقام بمتنزه أبا الرشاش بعد افتتاحه بأسبوع والذي تنظمه أمانة منطقة نجران، ومؤجر على إحدى الشركات الرائدة بالمنطقة بعد طرحه في منصة بلدي بعقد يمتد إلى شهرين.

ويرجع سبب إيقاف المهرجان إلى عدم وجود تصريح من الهيئة العامة للترفيه مع الشركة المنظمة للمهرجان، والذي يعد شرطًا أساسيا على كل مستثمر في القطاع الترفيهي وذلك ما عملت عليه الهيئة العامة للترفيه مؤخراً من أجل تعزيز جاذبية وتنافسية قطاع الترفيه في المملكة، وتعزيز حضوره كوجهة ترفيهية واستثمارية أمام الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلمت «دوت الخليج» أن الشركة المنظمة للمهرجان تقدمت بطلب ترخيص من الهيئة العامة للترفيه ومن المحتمل إصداره وإعادة افتتاح المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة.