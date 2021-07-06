إزالة 1400 موقع لورش ومستودعات كيلو 8

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية 1400 ورشة ومستودع ومحل عشوائي مخالف في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبد العزيز (العين العزيزية) في كيلو 8 جنوب طريق مكة القديم، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة، ورصدت «دوت الخليج» المحال والمستودعات الأخرى التي لم تلحقها الإزالة بعد إخلائها ونقل بضائعها.

وأوضح رئيس بلدية خزام المهندس أحمد الزهراني أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية جاءت نتيجة مخالفات عديدة تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية داخل المناطق السكنية، بلا مستمسكات شرعية، فضلا عن التشوه البصري والبيئي الناتج عن تلك الأعمال وما تشكله من مخاطر أمنية، واقتصادية، واجتماعية، وصحية.

وبين الزهراني أن أعمال إزالة المواقع المخالفة بدأت بعد إشعار أصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.